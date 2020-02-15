15 февраля средняя результативность в КХЛ — 6,8 гола за матч. Игра в Риге стала рекордной

15 февраля в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги было сыграно 11 матчей. Результативность игрового дня составила 6,8 гола за матч при средней результативности в ходе сезона 4,9 гола.



Самым результативным матчем сезона стала встреча рижского «Динамо» с московскими одноклубниками (6:7).



Подопечные Владимира Крикунова забили быстрый гол, уже на 12-й секунде ворота хозяев поразил нападающий Даниил Тарасов. После неудачи хозяева набрали ход и до конца первого периода забили сразу пять голов, авторами которых стали Лаурис Дарзиньш, Гинтс Мейя, Марек Дялога, Сергей Гимаев и Картер Эштон. Гости ответили лишь ещё одной шайбой Тарасова. Второй период сильнее провели уже москвичи, забившие трижды: авторами голов стали Андре Петерссон, Дмитрий Яшкин и Егор Зайцев. На 51-й минуте гости вышли вперёд усилиями оформившего дубль Яшкина, но в концовке Гинтс Мейя перевёл встречу в овертайм. Победу гостям принёс Яшкин, оформив хет-трик.

Московское «Динамо» отыгралось с 2:5 и победило в Риге. У Яшкина — хет-трик