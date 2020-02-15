Квартальнов: концовка третьего периода сработала, как и в прошлом матче

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от матча с московским «Спартаком» (4:1).



«Конечно, довольны победой. Концовка третьего периода сработала. Радует, что и в прошлом матче в концовке забили гол, с Омском в последнюю минуту убежали, здесь сработали неплохо. А так, хорошая, энергичная игра», — приводит слова Квартальнова официальный сайт «Ак Барса».



Первой заброшенной шайбы болельщикам пришлось ждать до последней минуты второго периода, когда удачным броском отметился нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров, проводящий уже 600-й матч в КХЛ. «Спартаку» удалось сравнять счёт на 46-й минуте, гол в актив записал форвард Александр Хохлачёв. Вскоре подопечные Дмитрия Квартальнова вновь вырвались вперёд — шайбы забросили нападающие Данис Зарипов и Никита Дыняк. Точку в концовке поставил нападающий хозяев Эмиль Галимов.