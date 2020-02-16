Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020

15 февраля в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги было сыграно 11 матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



«Сибирь» на домашней площадке одолела «Северсталь» — 3:2.

«Барыс» в Нур-Султане одержал шестую победу подряд, обыграв «Сочи» (3:2).

«Салават Юлаев» в родных стенах уступил СКА — 4:5 ОТ.

«Трактор» в Челябинске победил «Куньлунь Ред Стар» в серии буллитов — 3:2 Б.

«Ак Барс» на домашней арене взял верх над «Спартаком» — 4:1.

«Локомотив» в четвёртый раз за сезон проиграл ЦСКА — 0:4.

«Нефтехимик» выиграл четвёртый матч подряд, разгромив «Адмирал» — 6:1.

«Торпедо» проиграло седьмой из восьми последних матчей, уступив «Амуру» — 2:5.

«Йокерит» дома уступил «Металлургу» — 3:4 Б.

Минское «Динамо» проиграло «Автомобилисту» — 4:6.

Рижское «Динамо» упустило преимущество в три шайбы, уступив московскому «Динамо» — 6:7 ОТ.