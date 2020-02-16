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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020
Хоккей / КХЛ 0

15 февраля в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги было сыграно 11 матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

«Сибирь» на домашней площадке одолела «Северсталь» — 3:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2020, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Хабаров – 05:31' (5x5)   1:1 Пуустинен (Руохомаа, Коротков) – 14:05' (5x5)   1:2 Хохлов (Монахов, Провольнев) – 14:44' (5x5)   2:2 Йокипакка (Романцев, Миловзоров) – 19:18' (5x3)   3:2 Макаров (Руохомаа, Пуустинен) – 53:49' (5x5)

«Барыс» в Нур-Султане одержал шестую победу подряд, обыграв «Сочи» (3:2).

КХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2020, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
3 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Сагадеев (Блэкер, Гурков) – 18:04' (5x5)   2:0 Валк – 21:31' (5x5)   2:1 Шмелёв (Александров, Петров) – 34:11' (4x5)   2:2 Стрёмвалль (Алтыбармакян) – 45:20' (5x5)   3:2 Шевченко (Блэкер) – 50:52' (5x4)

«Салават Юлаев» в родных стенах уступил СКА — 4:5 ОТ.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2020, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 5
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бенгтссон (Кемппайнен, Якупов) – 01:11' (5x4)   1:1 Сошников (Арзамасцев, Маннинен) – 07:04' (5x4)   2:1 Сошников (Умарк, Арзамасцев) – 11:33' (5x4)   2:2 Токранов (Бенгтссон) – 33:53' (5x4)   3:2 Сошников (Хартикайнен) – 37:39' (5x5)   3:3 Токранов (Лехтеря, Бенгтссон) – 39:56' (5x4)   3:4 Плотников (Кетов, Кемппайнен) – 41:32' (5x5)   4:4 Картаев (Гиматов) – 53:50' (5x5)   4:5 Токранов (Ткачёв, Кузьменко) – 60:48' (5x3)

«Трактор» в Челябинске победил «Куньлунь Ред Стар» в серии буллитов — 3:2 Б.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2020, суббота. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Б
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Попов (Карлин, Косов) – 08:11' (4x4)   1:1 Локхарт (Шинкарук) – 30:56' (5x5)   1:2 Верек (Фу, Мёрфи) – 31:36' (5x4)   2:2 Основин – 33:22' (5x5)   3:2 Степанов – 65:00' (ПБ)

«Ак Барс» на домашней арене взял верх над «Спартаком» — 4:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2020, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Спартак
Москва
1:0 Петров (Викстранд, Фрэттин) – 39:31' (5x5)   1:1 Хохлачёв (Вишневский, Малыхин) – 46:47' (4x4)   2:1 Зарипов (Яруллин) – 50:48' (5x4)   3:1 Дыняк (Зарипов, Рукавишников) – 53:41' (5x5)   4:1 Галимов (Глухов, Педан) – 58:20' (5x5)

«Локомотив» в четвёртый раз за сезон проиграл ЦСКА — 0:4.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2020, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
0 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Нестеров (Слепышев, Вей) – 08:51' (5x4)   0:2 Светлаков (Романов, Мамин) – 47:29' (5x5)   0:3 Капризов (Слепышев, Романов) – 49:08' (5x5)   0:4 Капризов (Слепышев, Вей) – 52:19' (5x4)

«Нефтехимик» выиграл четвёртый матч подряд, разгромив «Адмирал» — 6:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2020, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
6 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Шиксатдаров (Сергеев, Падакин) – 01:46' (5x5)   2:0 Атюшов (Митчелл) – 03:03' (5x5)   3:0 Энлунд (Барулин, Берглунд) – 28:46' (5x5)   4:0 Шарифьянов (Сергеев, Черников) – 38:20' (5x5)   4:1 Вихарев (Юнг, Бакош) – 44:01' (5x5)   5:1 Мёрфи – 44:51' (5x5)   6:1 Шиксатдаров (Куликов, Грошев) – 57:36' (5x5)

«Торпедо» проиграло седьмой из восьми последних матчей, уступив «Амуру» — 2:5.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2020, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 5
Амур
Хабаровск
0:1 Витасек (Руденков, Файзуллин) – 07:59' (5x5)   1:1 Аляев (Ратти, Баранцев) – 21:59' (5x4)   1:2 Горшков (Витасек, Ушенин Вячеслав) – 31:05' (5x5)   1:3 Железков (Лазарев) – 35:38' (5x5)   2:3 Жафяров (Шрёдер, Аляев) – 41:14' (5x5)   2:4 Язьков (Зогорна) – 43:37' (5x5)   2:5 Васильев (Игнатович, Руденков) – 56:00' (5x4)

«Йокерит» дома уступил «Металлургу» — 3:4 Б.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2020, суббота. 17:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
3 : 4
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Савинайнен (Регин, О'Нилл) – 11:18' (5x4)   1:1 Мозякин (Филиппи, Нестрашил) – 15:25' (5x4)   1:2 Филиппи (Мозякин, Кулёмин) – 20:46' (5x4)   2:2 Мяэналанен (Савинайнен, Скленичка) – 31:02' (5x5)   2:3 Яковлев (Локтионов, Мозякин) – 34:48' (5x5)   3:3 Анттила (Оксанен, Пильстрём) – 51:01' (5x5)   3:4 Козун – 65:00' (ПБ)

Минское «Динамо» проиграло «Автомобилисту» — 4:6.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2020, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 6
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Паре (Денисов, Принс) – 04:08' (5x5)   1:1 Василевский (Обидин) – 15:43' (5x5)   1:2 Плэтт – 30:46' (5x5)   2:2 Принс (Граньяни, Спунер) – 32:59' (5x4)   2:3 Мэйсек (Доус, Холланд) – 40:33' (5x5)   2:4 Гареев (Белоусов, Дацюк) – 40:47' (5x5)   3:4 Стефанович (Ковыршин, Костицын) – 43:46' (5x5)   4:4 Принс (Готовец, Эллиотт) – 54:35' (5x5)   4:5 Секстон (Плэтт, Литовченко) – 55:06' (5x5)   4:6 Плэтт (Холланд, Литовченко) – 59:41' (en)

Рижское «Динамо» упустило преимущество в три шайбы, уступив московскому «Динамо» — 6:7 ОТ.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2020, суббота. 18:00 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
6 : 7
ОТ
Динамо М
Москва
0:1 Тарасов (Пулккинен, Индрашис) – 00:11' (5x5)   1:1 Дарзиньш (Редлихс М., Балинскис) – 04:54' (5x4)   2:1 Мейя (Эштон, Сотниекс) – 05:53' (5x5)   2:2 Тарасов (Индрашис, Пулккинен) – 08:44' (5x5)   3:2 Дялога (Редлихс М.) – 11:31' (5x5)   4:2 Гимаев (Маршалл, Протапович) – 11:37' (5x5)   5:2 Эштон (Мамчицс) – 16:43' (5x5)   5:3 Петерссон (Шипачёв) – 28:17' (5x4)   5:4 Яшкин (Лямин, Хиетанен) – 29:46' (4x4)   5:5 Зайцев (Тарасов, Пулккинен) – 36:12' (5x4)   5:6 Яшкин (Шипачёв) – 50:38' (5x5)   6:6 Мейя (Балинскис, Павлов) – 59:38' (6x5)   6:7 Яшкин (Шипачёв, Хиетанен) – 63:10' (3x3)
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