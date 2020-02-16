Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020

15 февраля в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги было сыграно 11 матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
«Сибирь» на домашней площадке одолела «Северсталь» — 3:2.
«Барыс» в Нур-Султане одержал шестую победу подряд, обыграв «Сочи» (3:2).
«Салават Юлаев» в родных стенах уступил СКА — 4:5 ОТ.
«Трактор» в Челябинске победил «Куньлунь Ред Стар» в серии буллитов — 3:2 Б.
«Ак Барс» на домашней арене взял верх над «Спартаком» — 4:1.
«Локомотив» в четвёртый раз за сезон проиграл ЦСКА — 0:4.
«Нефтехимик» выиграл четвёртый матч подряд, разгромив «Адмирал» — 6:1.
«Торпедо» проиграло седьмой из восьми последних матчей, уступив «Амуру» — 2:5.
«Йокерит» дома уступил «Металлургу» — 3:4 Б.
Минское «Динамо» проиграло «Автомобилисту» — 4:6.
Рижское «Динамо» упустило преимущество в три шайбы, уступив московскому «Динамо» — 6:7 ОТ.
- 16 февраля 2020
-
00:00
- 15 февраля 2020
-
23:51
-
23:37
-
23:11
-
22:43
-
22:18
-
22:06
-
21:56
-
21:51
-
21:44
-
21:28
-
21:16
-
21:04
-
20:56
-
20:48
-
20:44
-
20:39
-
20:11
-
20:06
-
20:00
-
19:57
-
19:40
-
19:37
-
19:36
-
19:28
-
19:26
-
19:22
-
19:17
-
19:11
-
19:07
-
18:58
-
18:49
-
18:45
-
18:42
-
18:34