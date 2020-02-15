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Карлссон — о поражении Казахстана в отборе на ОИ: я всё ещё расстроен, сложно смириться

Карлссон — о поражении Казахстана в отборе на ОИ: я всё ещё расстроен, сложно смириться
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер казахстанского «Барыса» Хенрик Карлссон подвёл итоги матча с ХК «Сочи» (3:2) и прокомментировал неудачу сборной Казахстана, не сумевшей пройти отбор на Олимпийские игры.

«Думаю, мы сыграли хорошо. Вернулись домой после непростого выезда, где оставили много сил, но сегодня показали достойную игру и борьбу против команды, которая борется за место в плей-офф. Возможно, мы должны были выиграть с большей разницей в счёте, тем более им удалось сравнять счёт — есть у них в составе хоккеисты, которые могут в нужное время использовать момент. Несмотря на это, очень рад победе дома.

Знаете, я все ещё расстроен из-за поражения в матче с Польшей на квалификационном турнире, с этим сложно смириться. Рад, что тренеры дали мне шанс реабилитироваться, дали место в воротах, и мы выиграли сегодня», — цитирует Карлссона официальный сайт КХЛ.

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Докатились.
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