Карлссон — о поражении Казахстана в отборе на ОИ: я всё ещё расстроен, сложно смириться

Голкипер казахстанского «Барыса» Хенрик Карлссон подвёл итоги матча с ХК «Сочи» (3:2) и прокомментировал неудачу сборной Казахстана, не сумевшей пройти отбор на Олимпийские игры.



«Думаю, мы сыграли хорошо. Вернулись домой после непростого выезда, где оставили много сил, но сегодня показали достойную игру и борьбу против команды, которая борется за место в плей-офф. Возможно, мы должны были выиграть с большей разницей в счёте, тем более им удалось сравнять счёт — есть у них в составе хоккеисты, которые могут в нужное время использовать момент. Несмотря на это, очень рад победе дома.



Знаете, я все ещё расстроен из-за поражения в матче с Польшей на квалификационном турнире, с этим сложно смириться. Рад, что тренеры дали мне шанс реабилитироваться, дали место в воротах, и мы выиграли сегодня», — цитирует Карлссона официальный сайт КХЛ.

Казахстан позорно не попал на Олимпиаду. Сборная из игроков КХЛ проиграла в хоккей Польше Докатились.