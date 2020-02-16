Проворов забил гол в ворота Василевского, набрав 29-е очко в сезоне НХЛ. Видео

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Филадельфию Флайерз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. Единственную на данный момент шайбу за «Филадельфию» забросил российский защитник Иван Проворов, который поразил ворота соотечественника Андрея Василевского.

Видео с голом Проворова в ворота Василевского можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Проворов забил 11-й гол в сезоне НХЛ. Теперь на счету россиянина 29 (11+18) очков, которые он набрал в 59 играх сезона.

Всего за карьеру в НХЛ Проворов провёл 305 игр, в которых забил 41 гол и сделал 85 результативных передач.