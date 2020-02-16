30 сейвов Василевского и 2 очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Филадельфию»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол и сделал результативную передачу. Защитник Михаил Сергечёв отметился результативной передачей. Голкипер Андрей Василевский совершил 30 сейвов.
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов забил гол и сделал результативную передачу, завершив встречу с коэффициентом полезности «-3».
«Тампа» одержала десятую победу подряд. «Филадельфия» в свою очередь потерпела второе поражение за последние три игры.
Расписание матчей НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2020, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Киллорн (Шаттенкирк, Сергачёв) – 03:17' (5x5) 2:0 Пакетт (Джонсон, Марун) – 14:55' (5x5) 3:0 Вераге (Хедман, Гурд) – 22:35' (5x5) 3:1 Проворов (Жиру, Кутюрье) – 28:57' (5x4) 4:1 Пойнт (Стэмкос, Кучеров) – 52:34' (5x5) 4:2 ван Римсдайк (Нисканен, Санхайм) – 55:31' (5x4) 4:3 Жиру (Проворов, Конечны) – 56:15' (6x5) 5:3 Кучеров (Стэмкос, Хедман) – 59:38' (en)
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