30 сейвов Василевского и 2 очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Филадельфию»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол и сделал результативную передачу. Защитник Михаил Сергечёв отметился результативной передачей. Голкипер Андрей Василевский совершил 30 сейвов.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов забил гол и сделал результативную передачу, завершив встречу с коэффициентом полезности «-3».

«Тампа» одержала десятую победу подряд. «Филадельфия» в свою очередь потерпела второе поражение за последние три игры.

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