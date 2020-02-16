Василевский обновил рекорд клуба и вошёл в историю НХЛ по длительности серии без поражений

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 30 бросков из 33, обновил клубный рекорд по серии без поражений в основное время, выиграв 21-й матч. Он стал 6-м вратарём в истории НХЛ, которому удалось не проигрывать в основное время, как минимум, 21 матч подряд. Его серия началась 17 декабря 2019 года в домашней встрече с «Оттава Сенаторз» (4:3 ОТ).
«Тампа» одержала десятую победу подряд. В нынешнем сезоне НХЛ Василевский провёл 44 матча, пропуская в среднем 2.41 шайбы за игру.
В следующем матче «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Колорадо Эвеланш». Игра пройдёт 18 февраля.
- 16 февраля 2020
-
05:58
-
05:42
-
05:17
-
03:29
-
02:59
-
02:49
-
01:35
-
00:00
- 15 февраля 2020
-
23:51
-
23:37
-
23:11
-
22:43
-
22:18
-
22:06
-
21:56
-
21:51
-
21:44
-
21:28
-
21:16
-
21:04
-
20:56
-
20:48
-
20:44
-
20:39
-
20:11
-
20:06
-
20:00
-
19:57
-
19:40
-
19:37
-
19:36
-
19:28
-
19:26
-
19:22
-
19:17