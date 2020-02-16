Василевский обновил рекорд клуба и вошёл в историю НХЛ по длительности серии без поражений

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 30 бросков из 33, обновил клубный рекорд по серии без поражений в основное время, выиграв 21-й матч. Он стал 6-м вратарём в истории НХЛ, которому удалось не проигрывать в основное время, как минимум, 21 матч подряд. Его серия началась 17 декабря 2019 года в домашней встрече с «Оттава Сенаторз» (4:3 ОТ).

«Тампа» одержала десятую победу подряд. В нынешнем сезоне НХЛ Василевский провёл 44 матча, пропуская в среднем 2.41 шайбы за игру.

В следующем матче «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Колорадо Эвеланш». Игра пройдёт 18 февраля.