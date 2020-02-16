«Оттава» дома уступила «Торонто». Наместников отметился результативной передачей

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча проходила в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
В составе «Торонто» отличились Остон Мэттьюс, Джейк Маззин, Вильям Нюландер и Митчелл Марнер. У «Оттавы» — Коннор Браун и Коди Голубеф.
Российский нападающий «Оттавы» Владислав Наместников провёл на льду 14 минут и 54 секунды и отметился результативной передачей, набрав 24-е (12+12) очко в сезоне и завершив встречу с показателем полезности «-1».
Игроки «Оттавы» Никита Зайцев и Артём Анисимов результативными действиями не отметились, проведя на льду 23 минуты и 26 секунды и 10 минут 41 секунду соответственно. Коэффициент полезности Зайцева – «-1», у Анисимова – «0».
«Торонто Мэйпл Лифс», набрав 70 очков в 59 встречах, занимает 8-е место в Восточной конференции. «Оттава Сенаторз» (49), уступив в 7 из 8 последних встреч, – на 15-м месте Востока.
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