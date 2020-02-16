Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по результативной серии в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол и сделал результативную передачу. Россиянин продлил результативную серию (11+12) до 13 матчей, таким образом побив личный рекорд, установленный в прошлом сезоне.

Статистика Никиты Кучерова в сезоне-2019/2020

По этому показателю Кучеров делит второе место в истории «Лайтнинг» с Вацлавом Проспалом (сезон-2005/2006), Мартеном Сен-Луи (2003/2004) и Брайаном Брэдли (1992/1993). Только у одного игрока «Тампы» была более длинная серия с очками в регулярке – у Стивена Стэмкоса (18 матчей, 2009/2010).

Отметим, что официально серия Кучерова с набранными очками считается прерванной, так как российский форвард пропустил один матч из-за травмы.