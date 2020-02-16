Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по результативной серии в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол и сделал результативную передачу. Россиянин продлил результативную серию (11+12) до 13 матчей, таким образом побив личный рекорд, установленный в прошлом сезоне.
Статистика Никиты Кучерова в сезоне-2019/2020
По этому показателю Кучеров делит второе место в истории «Лайтнинг» с Вацлавом Проспалом (сезон-2005/2006), Мартеном Сен-Луи (2003/2004) и Брайаном Брэдли (1992/1993). Только у одного игрока «Тампы» была более длинная серия с очками в регулярке – у Стивена Стэмкоса (18 матчей, 2009/2010).
Отметим, что официально серия Кучерова с набранными очками считается прерванной, так как российский форвард пропустил один матч из-за травмы.
- 16 февраля 2020
-
06:27
-
06:18
-
05:58
-
05:42
-
05:17
-
03:29
-
02:59
-
02:49
-
01:35
-
00:00
- 15 февраля 2020
-
23:51
-
23:37
-
23:11
-
22:43
-
22:18
-
22:06
-
21:56
-
21:51
-
21:44
-
21:28
-
21:16
-
21:04
-
20:56
-
20:48
-
20:44
-
20:39
-
20:11
-
20:06
-
20:00
-
19:57
-
19:40
-
19:37
-
19:36
-
19:28
-
19:26