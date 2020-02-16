Проворов лидирует в сезоне НХЛ по голам в большинстве среди защитников, второй — Сергачёв

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов забил гол и сделал результативную передачу, завершив встречу с показателем полезности «-3». Для российского защитника эта шайба стала седьмой в нынешнем сезоне при игре в большинстве, что является лучшим результатом в лиге среди защитников.

Второе место делит целая группа игроков, в активе которых по пять заброшенных шайб. В неё входят защитник «Тампы» Михаил Сергачёв, защитник «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело, представитель «Аризоны Койотс» Джейкоб Чикран, защитник «Сан-Хосе Шаркс» Брент Бёрнс и игрок обороны «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг.