Проворов лидирует в сезоне НХЛ по голам в большинстве среди защитников, второй — Сергачёв

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов забил гол и сделал результативную передачу, завершив встречу с показателем полезности «-3». Для российского защитника эта шайба стала седьмой в нынешнем сезоне при игре в большинстве, что является лучшим результатом в лиге среди защитников.
Второе место делит целая группа игроков, в активе которых по пять заброшенных шайб. В неё входят защитник «Тампы» Михаил Сергачёв, защитник «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело, представитель «Аризоны Койотс» Джейкоб Чикран, защитник «Сан-Хосе Шаркс» Брент Бёрнс и игрок обороны «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг.
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