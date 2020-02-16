Стэмкос — о рекордной серии побед на домашнем льду: просто «Тампе» нравится домашняя кухня

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (5:3) прокомментировал победную серию, которая теперь насчитывает 10 матчей.

Дома «молнии» не проигрывали с 23 декабря 2019 года. Для «Лайтнинг» эта победа стала 11-й кряду на стадионе «Амали-Арена», что является клубным рекордом. Ранее подобная серия насчитывала 10 побед в период с 11 декабря 2014 по 31 января 2015 года.

«Нам просто нравится домашняя кухня. Мы чувствуем себя уверенно, это точно. Уверенность — вещь очень деликатная, но у нас она есть», — приводит слова Стэмкоса Tampa Bay Times.

Стэмкос пропустил три матча из-за травмы, а во встрече с «Филадельфией» отметился двумя голевыми передачами.