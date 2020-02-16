Матч стадионной серии между «Колорадо» и «Лос-Анджелесом» посетило более 43 тыс. зрителей
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходила в Колорадо-Спрингс (США) на открытом воздухе на стадионе «Фалькон», вмещающем 46 тыс. зрителей. Матч завершился победой гостей со счётом 3:1.
Матч стадионной серии между «Колорадо» и «Лос-Анджелесом» посетило 43 574 зрителя, заполнив стадион на 93%. Игра проходила при температуре 0 °C.
Лучшая посещаемость игры стадионной серии в НХЛ была продемонстрирована в 2015 году на матче между «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз», когда игру на арене «Левайс» в Санта-Кларе (США) посетило 70 205 зрителя.
Общая посещаемость серии игр на открытом воздухе теперь составляет 1 622 081 человек.
Хет-трик Тоффоли принёс «Лос-Анджелесу» победу в матче с «Колорадо» на открытом воздухе
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