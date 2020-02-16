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Варламов совершил невероятный сейв клюшкой, в падении остановив шайбу на линии ворот

Варламов совершил невероятный сейв клюшкой, в падении остановив шайбу на линии ворот
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимает «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0, после двух периодов).

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За несколько минут до конца второго периода невероятный сейв совершил голкипер «Айлендерс» Семён Варламов. Форвард «Вегаса» Пол Штястны с близкого расстояния бросал в пустой угол ворот, однако российский вратарь в падении успел вытянуть клюшку и отразить бросок американского нападающего.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

За 30 секунд до конца второго периода хозяевам всё-таки удалось открыть счёт, отличился канадский нападающий «Вегаса» Райлли Смит.

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