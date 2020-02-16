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Овечкин не забил в четвёртом матче подряд. На этом отрезке у него 23 броска в створ ворот

Овечкин не забил в четвёртом матче подряд. На этом отрезке у него 23 броска в створ ворот
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев, прервавших двухматчевую серию неудач.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин не набрал очков, завершив матч с показателем полезности "-1". Российский нападающий провёл на льду 23 минуты и 52 секунды и совершил 17 бросков по воротам «Аризоны» (восемь из них пришлись в створ ворот).

Овечкин не забил в четвёртом матче подряд. На этом отрезке у него 23 броска в створ ворот. 34-летний нападающий с 40 шайбами занимает третье место в гонке снайперов НХЛ, уступая форварду «Бостон Брюинз» Давиду Пастрняку и нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Остону Мэттьюсу.

Овечкин сыграл с «Колорадо» 25.48. Это лучший показатель в сезоне для матчей без овертайма
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