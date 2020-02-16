Коршков забросил красивую шайбу в овертайме матча АХЛ и получил вызов в «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Торонто Марлис» в овертайме обыграл «Беллевиль Сенаторз» — 7:6.
Хозяева после первого периода уступали 0:4, однако сумели отыграться и дожать соперника в дополнительное время. Победную шайбу в эффектном стиле забросил российский нападающий Егор Коршков, продливший голевую серию до трёх матчей.
Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Торонто Марлис».
Сразу после матча хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы Коршкова, сообщил о первом в карьере хоккеиста вызове в главную команду «Торонто». В 35 матчах регулярки АХЛ Егор набрал 21 (14+7) очко.
В сезоне-2018/2019 Коршков провёл 19 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Локомотива» и набрал 5 (2+3) очков. В девяти матчах плей-офф на его счету 3 (0+3) очка.
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