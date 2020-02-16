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Основной голкипер «Колорадо» Грубауэр получил травму в столкновении с одноклубником. Видео

Основной голкипер «Колорадо» Грубауэр получил травму в столкновении с одноклубником. Видео
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходила в Колорадо-Спрингс на открытом воздухе на стадионе «Фалькон», вмещающем 46 тысяч зрителей, и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 43-й минуте матча травму получил голкипер «Колорадо» Филипп Грубауэр. Нападающий «Кингз» Остин Вагнер вылезал к воротам «Колорадо», борясь с защитником «лавин» Иэном Коулом. Защитник «Колорадо» не удержался на ногах и столкнулся с Грубауэром, вследствие чего немецкий голкипер был вынужден завершить матч.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Sportsnet.

Матч стадионной серии «Колорадо Эвеланш» — «Лос-Анджелес Кингз» посетило 43 574 зрителя, заполнив стадион на 93%. Встреча проходила при температуре 0 °C.

Матч стадионной серии между «Колорадо» и «Лос-Анджелесом» посетило более 43 тыс. зрителей
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