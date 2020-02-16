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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 15 февраля 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 15 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

15 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 11 матчей, в которых приняли участие 18 российских игроков.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол и сделал результативную передачу. Результативная передача и на счету защитника Михаила Сергачёва. Голкипер Андрей Василевский совершил 30 сейвов. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов забил один гол и стал автором одной результативной передачи, завершив встречу с показателем полезности «-3».

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не набрал очков и завершил матч с показателем полезности "-1". Российский нападающий провёл на льду 23 минуты 52 секунды и совершил 17 бросков по воротам «Аризоны» (восемь из них — в створ).

Нападающий «Старз» Денис Гурьянов, проведя на льду 14 минут 36 секунд, не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «-1». Форвард «Монреаля» Илья Ковальчук тоже не набрал очков. Его игровое время составило 16 минут 54 секунды, а показатель полезности — «0».

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»30 из 3390,95:3
Варламов«Айлендерс»42 из 4397,70:1
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+0-2002229%08.06
Кучеров (н)«Тампа»1+1+12320-19.11
Дадонов (н)«Флорида»0+1-10100-18.09
Ковальчук (н)«Монреаль»0+000421-16.54
Гурьянов (н)«Даллас»0+0-10020-14.36
Анисимов (н)«Оттава»0+00010033%10.41
Наместников (н)«Оттава»0+1-10020-15.09
Ничушкин (н)«Колорадо»0+000221-13.23
Каменев (н)«Колорадо»0+000100-09.11
Овечкин (н)«Вашингтон»0+0-10810-23.52
Любушкин (з)«Аризона»0+000030-14.41
Орлов (з)«Вашингтон»0+0+10130-22.42
Задоров (з)«Колорадо»0+0-10132-17.35
Сергачёв (з)«Тампа»0+1+10110-23.17
Проворов (з)«Филадельфия»1+1-34112-24.21
Зайцев (з)«Оттава»0+0-10123-23.26
Варламов совершил невероятный сейв клюшкой, в падении остановив шайбу на линии ворот
Овечкин не забил, но повеселился. Впервые в сезоне у него 4 матча подряд без очков
Аризона казалась привлекательным местом, чтобы достичь отметки в 700 голов. Но не получилось.
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