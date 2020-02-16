Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 15 февраля 2020 года

15 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 11 матчей, в которых приняли участие 18 российских игроков.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол и сделал результативную передачу. Результативная передача и на счету защитника Михаила Сергачёва. Голкипер Андрей Василевский совершил 30 сейвов. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов забил один гол и стал автором одной результативной передачи, завершив встречу с показателем полезности «-3».
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не набрал очков и завершил матч с показателем полезности "-1". Российский нападающий провёл на льду 23 минуты 52 секунды и совершил 17 бросков по воротам «Аризоны» (восемь из них — в створ).
Нападающий «Старз» Денис Гурьянов, проведя на льду 14 минут 36 секунд, не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «-1». Форвард «Монреаля» Илья Ковальчук тоже не набрал очков. Его игровое время составило 16 минут 54 секунды, а показатель полезности — «0».
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|30 из 33
|90,9
|5:3
|Варламов
|«Айлендерс»
|42 из 43
|97,7
|0:1
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-2
|0
|0
|2
|2
|29%
|08.06
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+1
|+1
|2
|3
|2
|0
|-
|19.11
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+1
|-1
|0
|1
|0
|0
|-
|18.09
|Ковальчук (н)
|«Монреаль»
|0+0
|0
|0
|4
|2
|1
|-
|16.54
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|-1
|0
|0
|2
|0
|-
|14.36
|Анисимов (н)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|33%
|10.41
|Наместников (н)
|«Оттава»
|0+1
|-1
|0
|0
|2
|0
|-
|15.09
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|2
|2
|1
|-
|13.23
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|09.11
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|0
|8
|1
|0
|-
|23.52
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|0
|0
|0
|3
|0
|-
|14.41
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|+1
|0
|1
|3
|0
|-
|22.42
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|-1
|0
|1
|3
|2
|-
|17.35
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+1
|+1
|0
|1
|1
|0
|-
|23.17
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|1+1
|-3
|4
|1
|1
|2
|-
|24.21
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+0
|-1
|0
|1
|2
|3
|-
|23.26
- 16 февраля 2020
-
10:25
-
10:10
-
09:54
-
09:30
-
09:04
-
08:45
-
08:38
-
08:12
-
07:57
-
07:53
-
07:33
-
07:15
-
07:00
-
06:47
-
06:35
-
06:27
-
06:18
-
05:58
-
05:42
-
05:17
-
03:29
-
02:59
-
02:49
-
01:35
-
00:00
- 15 февраля 2020
-
23:51
-
23:37
-
23:11
-
22:43
-
22:18
-
22:06
-
21:56
-
21:51
-
21:44
-
21:28