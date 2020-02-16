Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 15 февраля 2020 года

15 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 11 матчей, в которых приняли участие 18 российских игроков.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол и сделал результативную передачу. Результативная передача и на счету защитника Михаила Сергачёва. Голкипер Андрей Василевский совершил 30 сейвов. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов забил один гол и стал автором одной результативной передачи, завершив встречу с показателем полезности «-3».

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не набрал очков и завершил матч с показателем полезности "-1". Российский нападающий провёл на льду 23 минуты 52 секунды и совершил 17 бросков по воротам «Аризоны» (восемь из них — в створ).

Нападающий «Старз» Денис Гурьянов, проведя на льду 14 минут 36 секунд, не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «-1». Форвард «Монреаля» Илья Ковальчук тоже не набрал очков. Его игровое время составило 16 минут 54 секунды, а показатель полезности — «0».

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 30 из 33 90,9 5:3 Варламов «Айлендерс» 42 из 43 97,7 0:1

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 -2 0 0 2 2 29% 08.06 Кучеров (н) «Тампа» 1+1 +1 2 3 2 0 - 19.11 Дадонов (н) «Флорида» 0+1 -1 0 1 0 0 - 18.09 Ковальчук (н) «Монреаль» 0+0 0 0 4 2 1 - 16.54 Гурьянов (н) «Даллас» 0+0 -1 0 0 2 0 - 14.36 Анисимов (н) «Оттава» 0+0 0 0 1 0 0 33% 10.41 Наместников (н) «Оттава» 0+1 -1 0 0 2 0 - 15.09 Ничушкин (н) «Колорадо» 0+0 0 0 2 2 1 - 13.23 Каменев (н) «Колорадо» 0+0 0 0 1 0 0 - 09.11 Овечкин (н) «Вашингтон» 0+0 -1 0 8 1 0 - 23.52 Любушкин (з) «Аризона» 0+0 0 0 0 3 0 - 14.41 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 +1 0 1 3 0 - 22.42 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 -1 0 1 3 2 - 17.35 Сергачёв (з) «Тампа» 0+1 +1 0 1 1 0 - 23.17 Проворов (з) «Филадельфия» 1+1 -3 4 1 1 2 - 24.21 Зайцев (з) «Оттава» 0+0 -1 0 1 2 3 - 23.26

Варламов совершил невероятный сейв клюшкой, в падении остановив шайбу на линии ворот