«Легенды Хоккея» сыграли на открытом льду «Медео» на высоте 1691 метр над уровнем моря

Вчера, 15 февраля, на открытом льду легендарного высокогорного комплекса «Медео» состоялся матч между «Легендами хоккея» и «Ветеранами хоккея Казахстана». «Легенды» одержали победу в серии буллитов со счётом 7:6 Б.
В составе «Легенд» на лёд вышли Сергей Макаров, Алексей Гусаров, Алексей Жамнов, Алексей Касатонов, Сергей Немчинов, в составе казахстанской команды сыграли Алексей Федорченко, Игорь Дорохин, Олег Болякин, Георгий Мусатаев, Ольга Потапова, Сергей Шахворостов и другие.
«Мы прилетели накануне встречи и ощущали разреженность воздуха, но, с другой стороны, на катке царила дружеская атмосфера, это была встреча друзей, братьев-противников, когда не думаешь об акклиматизации в сумасшедшей атмосфере праздника», — сказал Касатонов.
После встречи обе команды остались на льду, чтобы сделать общее фото на фоне гор в память о встрече на всемирно известном катке, где было установлено множество рекордов. Матч легенд в формате зимней классики – первый шаг к проведению на «Медеу» матча профессиональных команд.
Ветераны хоккея Казахстана
«С погодой угадали, качество льда такое, что в хоккей играть можно и нужно, и солнышко нам не мешало. На катке была прекрасная атмосфера, счет на табло в основное время был 6:6, так что наши соперники — молодцы. Я уверен, что организаторы сделали всё возможное, чтобы игра прошла в такой великолепной атмосфере», — заметил Александр Гуськов.
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