«Вегас» — «Айлендерс»: Ривз и Джонстон подрались сразу после стартового вбрасывания

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственной шайбы стал Райлли Смит.
Матч начался довольно неординарным образом. Уже спустя три секунды после стартового вбрасывания в драке сошлись нападающий хозяев Райан Ривз и тафгай «островитян» Росс Джонстон. В активе Джонстона в нынешнем сезоне три шайбы в 30 матчах при 78 минутах штрафного времени.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Sportsnet.
Стоит заметить, что это была не последняя драка в матче. Спустя 10 минут в кулачном бою сошлись защитник «рыцарей» Ник Холден и капитан гостей Андерс Ли. Каждый из перечисленных игроков получил за драку по пятиминутному штрафу.
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