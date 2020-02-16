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Э. Кейн — о решении НХЛ: кого-то прощают, кого-то наказывают. Так не может продолжаться

Э. Кейн — о решении НХЛ: кого-то прощают, кого-то наказывают. Так не может продолжаться
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн в «Инстаграме» прокомментировал трёхматчевую дисквалификацию, полученную за удар локтем в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (3:2).

«Тот факт, что Департамент безопасности игроков, возглавляемый Джорджем Парросом, продолжает выбирать, кого и за что он дисквалифицирует, просто возмутителен. В этом и других сезонах было бесчисленное количество эпизодов, за которые игроки не были наказаны или оштрафованы. Никто не может сказать наверняка, что в НХЛ приведёт к дисквалификации, а что нет, потому что всё превратилось в догадку.

В работе Департамента безопасности игроков нет никакой последовательности. Система оценки размыта полностью. Кого-то прощают, а кого-то наказывают, и так не должно продолжаться дальше. Должна быть третья сторона, которая бы принимала решения и исключила предвзятость, существующую в нынешнем департаменте во главе с Парросом», — написал Кейн.

Эвандер Кейн дисквалифицирован на три матча за удар локтем
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