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Рирден — об Овечкине: игра Алекса тревожит меня сейчас меньше всего

Рирден — об Овечкине: игра Алекса тревожит меня сейчас меньше всего
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден после проигрыша в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (1:3) прокомментировал отсутствие голов в четвёртом матче кряду у капитана «столичной» команды Александра Овечкина.

«Алекс в двух последних матчах создал себе массу отличных возможностей. Его игра тревожит меня сейчас как раз меньше всего. Попал в штангу, несколько раз не повезло с рикошетами. Он оказывается в нужных местах, и это главное. Меня больше беспокоит другое: у нас есть четыре тройки нападения, которые должны его поддерживать», — цитирует Рирдена пресс-служба НХЛ.

Капитан «Кэпиталз» не набрал очков и завершил матч с показателем полезности "-1". Российский нападающий провёл на льду 23 минуты 52 секунды и совершил 17 бросков по воротам «Аризоны» (восемь — в створ).

Овечкин не забил в четвёртом матче подряд. На этом отрезке у него 23 броска в створ ворот
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