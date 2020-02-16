Михайлов пропустит выезд «Сибири», Торченюку требуется дополнительное обследование

Нападающие «Сибири» Никита Михайлов и Александр Торченюк получили травмы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью», сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

«У Михайлова лёгкое повреждение, не поедет на выезд, должен быть готов к заключительным домашним матчам регулярного сезона. А вот Торченюку требуется дополнительное медобследование», — говорится в официальном сообщении.

В этом сезоне 21-летний Михайлов провёл 35 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. На его счету четыре заброшенные шайбы и четыре результативные передачи при показателе полезности «-3» и восьми минутах штрафного времени. Никита проводит на льду 11 минут 59 секунд за матч.

28-летний Торченюк в 50 матчах набрал 5 (1+5) очков при полезности "-7" и 10 минутах штрафного времени.