«Трактор» расторг контракт с нападающим Томасом

«Трактор» расторг контракт с нападающим Кристианом Томасом, сообщается на официальном сайте челябинского клуба. Соглашение действовало до 30 апреля 2021 года.

Форвард перешёл в «Трактор» в октябре 2018 года. В нынешнем сезоне 27-летний нападающий сыграл всего 20 матчей, пропустив большую часть регулярного чемпионата из-за травмы. Канадский форвард забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу при показателе полезности "-9" и шести минутах штрафного времени.

В общей сложности за «Трактор» Томас сыграл 59 матчей, в которых набрал 23 (12+11) очка при полезности "-16". Кристиан проводил на льду 16 минут 31 секунду в матче.

Вчера, 15 февраля, команда Владимира Юрзинова, занимающая последнее место в Восточной конференции КХЛ, официально потеряла шансы на попадание в плей-офф.