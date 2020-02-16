Ахияров: одно дело — получить доверие в «Салавате», другое — в «Адмирале»

Защитник «Адмирала» Тимур Ахияров после крупного проигрыша в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (1:6) рассказал, что в приморской команде эпидемия гриппа, из-за которой в составе отсутствуют пять защитников основного состава.
«Детального разбора полётов пока не было, ведь у нас идет пятиматчевое гостевое турне, впереди перелет в Санкт-Петербург. Навскидку могу сказать, что быстро пропустили два гола и не использовали свои шансы. Обидное поражение. Не отчаиваемся, никакой паники, работаем.
Удивился ли своему попаданию во вторую пару защитников? Нет, не удивился. Во-первых, в предыдущей игре в Балашихе с «Авангардом» благодаря партнерам набрал первые два очка в карьере в КХЛ, наверное, тренеры это отметили. Ну а, во-вторых и в-главных, в команде — грипп, у нас из-за болезней и травм отсутствуют пять защитников основного состава. Поэтому в Нижнекамске играли не в четыре пары, а в три — и вся молодёжь вышла на лёд.
Прекрасно понимаю, что это огромный аванс от «Адмирала» — и я обязан его отработать. Ну и нужно понимать специфику КХЛ: одно дело — получить доверие, например, в Уфе, другое — во Владивостоке. Всё-таки в родном клубе крайне осторожно подводят молодых к составу — например, как в случае с Родионом Амировым или другими юниорами», — цитирует Ахиярова Russsia-Hockey.
- 16 февраля 2020
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