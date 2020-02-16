Токкет — об Овечкине: видел выдающихся мастеров броска, но никогда не видел подобного

Главный тренер «Аризоны Койотс» Рик Токкет после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (3:1) прокомментировал тот факт, что капитан «столичной» команды Александр Овечкин 17 раз атаковал ворота «койотов».

«Он может бросать под любым углом. Никогда не видел ничего подобного. Видел нескольких выдающихся мастеров броска, но не знаю, как ему удаётся бросать так быстро», — цитирует Токкета пресс-служба НХЛ.

Капитан «Кэпиталз» не набрал очков и завершил матч с показателем полезности "-1". Российский нападающий провёл на льду 23 минуты 52 секунды и совершил 17 бросков по воротам «Аризоны» (восемь — в створ).



Овечкин не забивает в четвёртом матче подряд. На этом отрезке у него 23 броска в створ ворот. 34-летний нападающий с 40 шайбами в активе занимает третье место в гонке снайперов НХЛ, уступая форварду «Бостон Брюинз» Давиду Пастрняку и нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Остону Мэттьюсу.