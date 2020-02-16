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Савицкис — о КХЛ: дельту между возможностями богатых и бедных клубов необходимо сокращать

Савицкис — о КХЛ: дельту между возможностями богатых и бедных клубов необходимо сокращать
Хоккей / КХЛ 0

Председатель совета рижского «Динамо» Юрис Савицкис прокомментировал неудачное выступление в регулярном чемпионате КХЛ.

«Мы тоже ждали другого. Вы знаете, я предпочитаю немножко подождать, прежде чем принимать какие-то решения. Хочу сказать, что к хоккеистам больших претензий нет. Все стараются, полностью отдают себя игре. Другое дело — уровень мастерства. Пока он не позволяет добиваться успехов. Но будем стараться достойно завершить сезон.

Не так просто найти и главного тренера, и генерального менеджера, который справился бы лучше. А если брать на эти функции двух человек, нужно распределить обязанности. И они должны работать как одна команда. Не думаю, что это экстренный вопрос, который нужно срочно решать здесь и сейчас.

Увеличение бюджета? Конечно, будем работать над этим. Понимаем, что всё-таки потихонечку должно происходить выравнивание между командами. Пусть и не такое значительное, но дельту между возможностями богатых и бедных клубов необходимо сокращать», — приводят слова Савицкиса «Известия».

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