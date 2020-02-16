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Нападающие Коробкин, Платонов и Спиридонов вернулись в «Магнитку» из «Зауралья»

Нападающие Коробкин, Платонов и Спиридонов вернулись в «Магнитку» из «Зауралья»
Хоккей / КХЛ 0

В расположение магнитогорского «Металлурга» вернулись нападающие Егор Коробкин, Юрий Платонов и Егор Спиридонов, информирует пресс-служба клуба ВХЛ «Зауралье».

В нынешнем сезоне Коробкин провёл в составе «Зауралья» 16 матчей, в которых набрал 15 (3+12) баллов при показателе полезности «+3». На данный момент форвард является шестым бомбардиром курганской команды.

Для Платонова сезон-2019/2020 является дебютным в ВХЛ. В регулярном чемпионате 19-летний форвард принял участие в 36 матчах и набрал 9 (8+1) очков.

Спиридонов стал первым в истории хоккеистом «Зауралья», родившимся в XXI веке. Нападающий впервые сыграл за курганский коллектив в начале декабря 2019 года – с тех пор в 18 матчах он забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи при полезности «-3».

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