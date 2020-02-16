«Каролина» примет матч Stadium Series-2021 и впервые сыграет на открытом воздухе

«Каролина Харрикейнз» примет матч Stadium Series в сезоне-2020/2021. Он состоится 20 февраля 2021 года на футбольной арене Carter-Finley Stadium в Роли. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

В 2021 году матч Stadium Series пройдёт в 12-й раз в истории НХЛ. Вместимость арены, где состоится матч, — 57 583 зрителя. Соперник «Каролины», которая впервые будет проводить официальную встречу на открытом воздухе, будет определён позже. Carter-Finley Stadium станет шестой футбольной ареной, на которой сыграют клубы НХЛ.

«Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы как можно больше мест было доступно, потому что знаем, насколько высоким будет спрос на эту игру», — отметил владелец клуба Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» Том Дандон.