Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Экс-игрок «Авангарда» и СКА Червенка может вернуться в КХЛ в следующем сезоне

Экс-игрок «Авангарда» и СКА Червенка может вернуться в КХЛ в следующем сезоне
Хоккей / КХЛ 0

Чешский нападающий Роман Червенка в следующем сезоне может вернуться в КХЛ. В игроке заинтересованы два клуба Восточной конференции, сообщает «Спорт Бизнес Online».

Бывший игрок «Авангарда» и СКА последние четыре сезона проводит в Швейцарии. В нынешнем сезоне он сыграл за «Рапперсвиль-Йона Лейкерс» 28 матчей и набрал 38 (13+25) очков при показателе полезности -5.

Червенка подписал контракт с «Авангардом» в 2010 году. В составе омского клуба он провёл два сезона, дойдя в 2012-м до финала Кубка Гагарина. В сезоне-2012/2013 Роман играл в НХЛ за «Калгари», после чего отправился в СКА, где провёл два года и выиграл Кубок Гагарина (2015).

Всего в КХЛ на счету 34-летнего чешского нападающего 177 (82+95) очков в 218 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф Червенка набрал 54 (24+30) очка в 64 матчах.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020