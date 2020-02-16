Мальцев забил победный гол в матче АХЛ и стал третьей звездой встречи с «Херши»

Нападающий «Бингхэмтон Дэвилз» Михаил Мальцев забил победный гол в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Херши Бирс» (4:2) и был признан третьей звездой встречи.



21-летний форвард прервал девятиматчевую безголевую серию. Всего на счету россиянина 13 (8+5) очков в 39 матчах регулярного чемпионата АХЛ.

Видео доступно на странице «Бингхэмтон Дэвилз» в «Твиттере».

«Бингхэмтон Дэвилз» после 51 матча занимает 13-е место в Восточной конференции АХЛ. на счету команды 52 очка. Таблицу возглавляет «Беллевиль Сенаторз» (69).

Последние три сезона 21-летний хоккеист провёл в составе СКА. В сезоне-2018/2019 Мальцев отыграл 13 матчей в регулярном чемпионате, записав на свой счёт один гол и одну результативную передачу при показателе полезности «-1».