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Форвард «Колорадо» Калверт получил травму в игре с «Лос-Анджелесом»

Форвард «Колорадо» Калверт получил травму в игре с «Лос-Анджелесом»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Мэттью Калверт получил повреждение в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (1:3). У канадца травма нижней части тела, и сроки восстановления пока не определены, сообщает журналист The Athletic Райан Кларк в «Твиттере» со ссылкой на тренера команды Джареда Беднара.

Матч стадионной серии между «Колорадо» и «Лос-Анджелесом» посетили 43 574 зрителя, заполнив арену «Фалькон» в Колорадо-Спрингс (США) на 93%. Игра проходила при температуре 0°C. Хет-трик канадского форварда Тайлера Тоффоли принёс победу «Кингз» в этом матче. Автором единственной заброшенной шайбы в составе «Эвеланш» стал канадский защитник Самуэль Жирар.

В нынешнем сезоне 30-летний Калверт провёл 50 матчей за «Колорадо» и набрал 25 (12+13) очков.

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