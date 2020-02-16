Паршин продолжит карьеру в чемпионате Словакии

Российский нападающий Денис Паршин, который расторг контракт с магнитогорским «Металлургом», продолжит карьеру в чемпионате Словакии, где будет выступать в составе семикратного чемпиона страны ХК «Кошице».



«Сегодня мы приветствовали новое подкрепление к нашей атаке в лице россиянина Дениса Паршина, который переезжает из Магнитогорска», — написала пресс-служба ХК «Кошице» на странице в «Фейсбуке».



Клуб обещал раскрыть более подробную информацию завтра, 17 февраля.



В нынешнем сезоне 34-летний форвард провёл за «Металлург» 49 матчей и записал на свой счёт 15 (10+5) очков при показателе полезности «-4», а также набрал 51 минуту штрафного времени. 3 февраля, контракт клуба с игроком был расторгнут.

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