Чибисов дебютирует в НХЛ за «Виннипег» в матче с «Чикаго»

Российский нападающий Андрей Чибисов получил возможность дебютировать в Национальной хоккейной лиге за «Виннипег Джетс» в ближайшем матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс». Об этом сообщил журналист Брайан Мунц в «Твиттере».

В этом регулярном чемпионате АХЛ Чибисов провёл за «Манитобу Мус» 48 матчей, записав на свой счёт 24 (7+17) балла при показателе полезности "-14" и 73 минутах штрафного времени.



В прошедшем сезоне Чибисов выступал в Континентальной хоккейной лиге за магнитогорский «Металлург». Нападающий принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата, записав на свой счёт 20 (7+13) очков при показателе полезности "+1" и 14 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 14 минут за матч. В Кубке Гагарина Чибисов участия не принимал.