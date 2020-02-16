Коршков дебютирует в НХЛ в матче с «Баффало»

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего системы «Торонто Мэйпл Лифс» Егора Коршкова, сообщил, что игрок дебютирует в Национальной хоккейной лиге в матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз».



«У Коршкова был пункт в контракте о безоговорочном отъезде в случае, если его спустят в АХЛ. 1 ноября 2019 года он мог сесть в самолёт и улететь. Но Егор даже не вспоминал об этом пункте. Он работал и заслужил дебютировать в НХЛ», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



В 35 матчах регулярки АХЛ за «Торонто Марлис» Егор набрал 21 (14+7) очко.

В сезоне-2018/2019 Коршков провёл 19 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Локомотива» и набрал 5 (2+3) очков. В девяти матчах плей-офф на его счету 3 (0+3) очка.