«Питтсбург» обыграл «Детройт» благодаря хет-трику Хёрнквиста, Малкин – без очков

«Питтсбург Пингвинз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.



Хет-трик на свой счёт записал нападающий «Пингвинз» Патрик Хёрнквист. Швед один раз отличился в первом периоде и дважды – во втором. Ещё по шайбе в составе «Питтсбурга» забросили Крис Летанг и Сидни Кросби. У «Детройта» голом отметился финский форвард Валттери Фильппула.



Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 20 минут. За это время он не отметился результативными действиями, совершив один бросок.



В следующем матче «Питтсбург» примет на своей площадке «Торонто Мэйпл Лифс», а «Ред Уингз» — «Монреаль Канадиенс».