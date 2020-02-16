«Питтсбург» обыграл «Детройт» благодаря хет-трику Хёрнквиста, Малкин – без очков
«Питтсбург Пингвинз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
Хет-трик на свой счёт записал нападающий «Пингвинз» Патрик Хёрнквист. Швед один раз отличился в первом периоде и дважды – во втором. Ещё по шайбе в составе «Питтсбурга» забросили Крис Летанг и Сидни Кросби. У «Детройта» голом отметился финский форвард Валттери Фильппула.
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 20 минут. За это время он не отметился результативными действиями, совершив один бросок.
В следующем матче «Питтсбург» примет на своей площадке «Торонто Мэйпл Лифс», а «Ред Уингз» — «Монреаль Канадиенс».
НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2020, воскресенье. 20:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Фильппула (Бертуцци) – 05:37' (5x5) 1:1 Лафферти – 07:58' (5x5) 2:1 Летанг (Кросби, Хёрнквист) – 14:35' (5x4) 3:1 Хёрнквист (Агоццино) – 22:53' (5x5) 4:1 Кросби (Петтерссон, Цукер) – 27:55' (5x5) 5:1 Хёрнквист (Танев, Блюгерс) – 31:53' (5x5)
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