Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Питтсбург» обыграл «Детройт» благодаря хет-трику Хёрнквиста, Малкин – без очков

«Питтсбург» обыграл «Детройт» благодаря хет-трику Хёрнквиста, Малкин – без очков
Хоккей / НХЛ 0

«Питтсбург Пингвинз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Хет-трик на свой счёт записал нападающий «Пингвинз» Патрик Хёрнквист. Швед один раз отличился в первом периоде и дважды – во втором. Ещё по шайбе в составе «Питтсбурга» забросили Крис Летанг и Сидни Кросби. У «Детройта» голом отметился финский форвард Валттери Фильппула.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 20 минут. За это время он не отметился результативными действиями, совершив один бросок.

В следующем матче «Питтсбург» примет на своей площадке «Торонто Мэйпл Лифс», а «Ред Уингз» — «Монреаль Канадиенс».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2020, воскресенье. 20:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Фильппула (Бертуцци) – 05:37' (5x5)   1:1 Лафферти – 07:58' (5x5)   2:1 Летанг (Кросби, Хёрнквист) – 14:35' (5x4)   3:1 Хёрнквист (Агоццино) – 22:53' (5x5)   4:1 Кросби (Петтерссон, Цукер) – 27:55' (5x5)   5:1 Хёрнквист (Танев, Блюгерс) – 31:53' (5x5)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020