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Голкипер «Детройта» Ховард не смог прервать безвыигрышную серию, которая длится 3,5 месяца

Голкипер «Детройта» Ховард не смог прервать безвыигрышную серию, которая длится 3,5 месяца
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Детройт Ред Уингз» Джимми Ховард в матче с «Питтсбург Пингвинз» (1:5) не смог прервать свою серию игр без побед. Она продолжается уже 3,5 месяца.

Встреча с «Питтсбургом» стала уже 19-й подряд в сезоне, в которой голкиперу не удалось удержать победу вместе с командой. Последнюю викторию «Детройт» с Ховардом в воротах одержал 29 октября в матче с «Эдмонтон Ойлерз».

Дубль на свой счёт записал нападающий «Пингвинз» Патрик Хёрнквист. Швед один раз отличился в первом периоде и дважды – во втором. Ещё по шайбе в составе «Питтсбурга» забросили Сэм Лафферти, Крис Летанг и Сидни Кросби. У «Детройта» голом отметился финский форвард Валттери Фильппула. Ховард был заменён после четвёртого пропущенного гола.

В следующем матче «Питтсбург» примет «Торонто Мэйпл Лифс», а «Ред Уингз» — «Монреаль Канадиенс».

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