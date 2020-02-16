Кузнецов принял участие в тренировке «Вашингтона» перед игрой с «Вегасом»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов вышел на лёд во время тренировки свой команды перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс». Форвард работал в третьем звене вместе с Карлом Хагелином и Рихардом Паником. Об этом сообщила журналистка Саманта Пелл в «Твиттере».
Напомним, нападающий получил повреждение 11 февраля во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:5). Кузнецов был травмирован в середине второго периода. Челябинец попал под силовой приём форварда «островитян» Лео Комарова, который жёстко припечатал его к борту. Кузнецов, держась за левую руку, сразу же ушёл в раздевалку, а чуть позже появилась информация, что Евгений не сможет доиграть встречу.
27-летний Кузнецов в этом регулярном чемпионате принял участие в 53 матчах, записав на свой счёт 46 (19+27) баллов при показателе полезности "-1" и 30 минутах штрафа.
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