Макдэвид может присоединиться к «Эдмонтону» уже в ближайшие дни

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид продолжает восстановление от травмы. Канадец проведёт тесты и через 2-3 дня присоединится к команде после её возвращения с выездной серии. Об этом сообщает TSN.



Ранее генеральный менеджер «Ойлерз» Кен Холланд сообщил, что Макдэвид пропустит 2-3 недели.



Напомним, 23-летний хоккеист ушиб колено во встрече с «Нэшвилл Предаторз». У игрока появился синяк и опухло место удара, но сначала в клубе сообщили, что серьёзной травмы удалось избежать.



В этом регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Макдэвид принял участие в 55 матчах, записав на свой счёт 81 (30+51) балл при показателе полезности "-8" и 26 минутах штрафного времени. Нападающий проводит на льду 22 минуты за матч.

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