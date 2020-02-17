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«Нью-Джерси Дэвилз» подтвердили обмен Коулмана в «Тампу»

«Нью-Джерси Дэвилз» подтвердили обмен Коулмана в «Тампу»
Хоккей / НХЛ 0

Клубы НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Джерси Дэвилз» произвели обмен игроками. Состав «Дьяволов» пополнил Блейк Коулман, игроком «Тампы» стал 19-летний Нолан Фут, сообщает «твиттер» «Дэвилз».

Фут был выбран «Нью-Джерси» на драфте 2019 года под общим номером 27, а теперь получили драфт-пик первого раунда. Нолан Фут стал победителем молодёжного чемпионата мира 2020 года в составе сборной Канады. В 26 играх WHL нападающий набрал 33 (15+18) очка.

Коулман играл в «Нью-Джерси» в одном звене с россиянином Никитой Гусевым. В этом сезоне 28-летний нападающий набрал 31 (21+10) очко в 57 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Контракт Коулмана с заработной платной $ 1,8 млн был рассчитан до конца сезона-2020/2021.

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