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Гол Анисимова в овертайме принёс «Оттаве» победу над «Далласом»

Гол Анисимова в овертайме принёс «Оттаве» победу над «Далласом»
Хоккей / НХЛ 0

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Оттава Сенаторз» и «Даллас Старз». Основное время завершилось вничью 3:3, в овертайме сильнее были хоккеисты «Оттавы».

Победную шайбу канадской команды забросил россиянин Артём Анисимов. Он провёл на площадке 11 минут 22 секунды, этот гол стал для него 11-м в текущем чемпионате. Остальные голы «Оттавы» на счету Жан-Габриэля Пажо, Брэди Ткачука и Тайлера Энниса. Другой российский игрок «Сенаторов» Владислав Наместников отыграл 17 минут 11 секунд, результативными действиями не отметился. Никита Зайцев провёл на льду 23 минуты 31 секунду, также без результативных действий.

У «Далласа» отличились Йон Клингберг, Стивен Джонс и Джо Павелски. Российский нападающий Денис Гурьянов отыграл 14 минут 24 секунды. Александр Радулов не принял участия в матче из-за травмы.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2020, понедельник. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 3
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Клингберг (Бенн, Дикинсон) – 03:03' (5x5)   1:1 Пажо (Ткачук, Шабо) – 07:36' (5x4)   2:1 Ткачук (Дюклер, Пажо) – 18:10' (5x5)   2:2 Джонс (Хейсканен, Сегин) – 18:43' (5x5)   3:2 Эннис – 50:00' (5x5)   3:3 Павелски (Сегин, Хейсканен) – 54:49' (5x5)   4:3 Анисимов (Ткачук) – 63:48' (3x3)
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