Гол Анисимова в овертайме принёс «Оттаве» победу над «Далласом»

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Оттава Сенаторз» и «Даллас Старз». Основное время завершилось вничью 3:3, в овертайме сильнее были хоккеисты «Оттавы».
Победную шайбу канадской команды забросил россиянин Артём Анисимов. Он провёл на площадке 11 минут 22 секунды, этот гол стал для него 11-м в текущем чемпионате. Остальные голы «Оттавы» на счету Жан-Габриэля Пажо, Брэди Ткачука и Тайлера Энниса. Другой российский игрок «Сенаторов» Владислав Наместников отыграл 17 минут 11 секунд, результативными действиями не отметился. Никита Зайцев провёл на льду 23 минуты 31 секунду, также без результативных действий.
У «Далласа» отличились Йон Клингберг, Стивен Джонс и Джо Павелски. Российский нападающий Денис Гурьянов отыграл 14 минут 24 секунды. Александр Радулов не принял участия в матче из-за травмы.
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