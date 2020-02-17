Буллит Гусева в серии помог «Нью-Джерси» обыграть «Коламбус»
«Нью-Джерси Дэвилз» обыграли «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который прошёл на стадионе «Пруденшиал-центр» (Ньюарк, Нью-Джерси, США). «Дьяволы» одержали победу в серии послематчевых буллитов — 4:3. Это поражение стало для «Коламбуса» пятым подряд.
В основное время в составе «Нью-Джерси» отличились Джоуи Андерсон, Ник Меркли и Кайл Палмьери, у «Коламбуса» забили Эндрю Пик, Зак Веренски и Кевин Стенлунд. В серии буллитом точнее были «Дьяволы» — свои броски реализовали Никита Гусев и Йеспер Братт. Гусев провёл на льду 14 минут 33 секунды. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отыграл 24 минуты и две секунды, результативными действиями не отметился.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2020, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 3
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Пик (Милано, Дюбуа) – 02:28' (5x5) 0:2 Веренски (Робинсон, Нутиваара) – 06:19' (5x5) 1:2 Андерсон (Руни, Палмьери) – 21:20' (5x5) 2:2 Меркли (Руни, Андерсон) – 23:51' (5x5) 3:2 Палмьери (Хишир, Братт) – 31:55' (5x5) 3:3 Стенлунд (Бьёркстранд, Нюквист) – 48:45' (5x5) 4:3 Братт – 65:00' (ПБ)
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