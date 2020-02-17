Буллит Гусева в серии помог «Нью-Джерси» обыграть «Коламбус»

«Нью-Джерси Дэвилз» обыграли «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который прошёл на стадионе «Пруденшиал-центр» (Ньюарк, Нью-Джерси, США). «Дьяволы» одержали победу в серии послематчевых буллитов — 4:3. Это поражение стало для «Коламбуса» пятым подряд.

В основное время в составе «Нью-Джерси» отличились Джоуи Андерсон, Ник Меркли и Кайл Палмьери, у «Коламбуса» забили Эндрю Пик, Зак Веренски и Кевин Стенлунд. В серии буллитом точнее были «Дьяволы» — свои броски реализовали Никита Гусев и Йеспер Братт. Гусев провёл на льду 14 минут 33 секунды. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отыграл 24 минуты и две секунды, результативными действиями не отметился.