Результаты матчей в НХЛ за 16 февраля 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошло девять матчей.



Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020



«Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду победил «Детройт Ред Уингз» — 5:1.



«Нью-Йорк Рейнджерс» прервал победную серию, уступив «Бостон Брюинз» — 1:3.

«Каролина Харрикейнз» в родных стенах проиграла «Эдмонтон Ойлерз» — 3:4 ОТ.

«Ванкувер Кэнакс» дома проиграл «Анахайм Дакс» — 1:5.

«Оттава Сенаторз» одолела «Даллас Старз» благодаря голу Анисимова — 4:3 ОТ.

«Нью-Джерси Дэвилз» на домашнем льду обыграл «Коламбус Блю Джекетс» — 4:3 Б.

«Нэшвилл Предаторз» дома одолел «Сент-Луис Блюз» — 2:1.

«Баффало Сэйбрз» выиграл третий матч подряд, победив «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:2.

«Виннипег Джетс» переиграл «Чикаго Блэкхоукс» — 3:2.