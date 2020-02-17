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Результаты матчей в НХЛ за 16 февраля 2020 года

Результаты матчей в НХЛ за 16 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошло девять матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду победил «Детройт Ред Уингз» — 5:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2020, воскресенье. 20:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Фильппула (Бертуцци) – 05:37' (5x5)   1:1 Лафферти – 07:58' (5x5)   2:1 Летанг (Кросби, Хёрнквист) – 14:35' (5x4)   3:1 Хёрнквист (Агоццино) – 22:53' (5x5)   4:1 Кросби (Петтерссон, Цукер) – 27:55' (5x5)   5:1 Хёрнквист (Танев, Блюгерс) – 31:53' (5x5)

«Нью-Йорк Рейнджерс» прервал победную серию, уступив «Бостон Брюинз» — 1:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2020, воскресенье. 23:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Макэвой – 19:18' (5x5)   0:2 Койл – 38:42' (4x5)   1:2 Зибанеджад (Панарин, Строум) – 49:52' (5x4)   1:3 Бержерон (Маршан) – 59:47' (en)

«Каролина Харрикейнз» в родных стенах проиграла «Эдмонтон Ойлерз» — 3:4 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2020, понедельник. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 4
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 ван Римсдайк (Славин, Ахо) – 00:12' (5x5)   1:1 Драйзайтль (Хайра, Нурс) – 06:28' (5x5)   2:1 Ахо (Славин) – 25:19' (5x5)   2:2 Ямамото (Драйзайтль, Клефбом) – 34:33' (5x4)   2:3 Арчибальд (Бенсон) – 35:01' (5x5)   3:3 Ахо (Свечников, Терявяйнен) – 54:58' (5x5)   3:4 Арчибальд (Драйзайтль) – 63:57' (3x3)

«Ванкувер Кэнакс» дома проиграл «Анахайм Дакс» — 1:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2020, понедельник. 01:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 5
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Хенрик (Ритчи, Ларссон) – 05:38' (5x4)   0:2 Грант (Гецлаф, Фаулер) – 12:22' (5x4)   0:3 Хенрик (Терри, Линдхольм) – 26:19' (5x4)   1:3 Петтерссон – 31:00' (5x4)    (Хьюз, Саттер) – '   1:4 Стил (Шор) – 45:12' (5x5)   1:5 Гуле (Грант) – 53:44' (5x5)

«Оттава Сенаторз» одолела «Даллас Старз» благодаря голу Анисимова — 4:3 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2020, понедельник. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 3
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Клингберг (Бенн, Дикинсон) – 03:03' (5x5)   1:1 Пажо (Ткачук, Шабо) – 07:36' (5x4)   2:1 Ткачук (Дюклер, Пажо) – 18:10' (5x5)   2:2 Джонс (Хейсканен, Сегин) – 18:43' (5x5)   3:2 Эннис – 50:00' (5x5)   3:3 Павелски (Сегин, Хейсканен) – 54:49' (5x5)   4:3 Анисимов (Ткачук) – 63:48' (3x3)

«Нью-Джерси Дэвилз» на домашнем льду обыграл «Коламбус Блю Джекетс» — 4:3 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2020, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 3
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Пик (Милано, Дюбуа) – 02:28' (5x5)   0:2 Веренски (Робинсон, Нутиваара) – 06:19' (5x5)   1:2 Андерсон (Руни, Палмьери) – 21:20' (5x5)   2:2 Меркли (Руни, Андерсон) – 23:51' (5x5)   3:2 Палмьери (Хишир, Братт) – 31:55' (5x5)   3:3 Стенлунд (Бьёркстранд, Нюквист) – 48:45' (5x5)   4:3 Братт – 65:00' (ПБ)

«Нэшвилл Предаторз» дома одолел «Сент-Луис Блюз» — 2:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2020, понедельник. 02:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Смит (Гримальди, Бонино) – 27:55' (5x5)   1:1 Бозак (Гуннарссон, Пьетранджело) – 30:58' (5x5)   2:1 Туррис (Форсберг, Дюшейн) – 57:48' (5x5)

«Баффало Сэйбрз» выиграл третий матч подряд, победив «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2020, понедельник. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Ларссон (Миллер, Далин) – 21:32' (5x5)   2:0 Шири (Миллер, Родригес) – 29:42' (5x5)   2:1 Коршков (Спецца, Клиффорд) – 31:29'   2:2 Хайман (Маззин, Марнер) – 42:11' (5x5)   3:2 Айкел (Олофссон, Ристолайнен) – 46:06' (5x4)   4:2 Окпосо (Ларссон) – 46:55' (5x5)   5:2 Веси (Ристолайнен) – 47:37' (5x5)

«Виннипег Джетс» переиграл «Чикаго Блэкхоукс» — 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2020, понедельник. 04:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Карпентер (Кейн, Мёрфи) – 15:44' (5x5)   1:1 Аплтон (Больё, Харкинс) – 26:38' (5x5)   2:1 Рослович (Куликов, Аплтон) – 35:37' (5x5)   2:2 Кейн (Тэйвз, Кубалик) – 39:07' (5x5)   3:2 Больё (Лайне, Куликов) – 41:37' (5x5)
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