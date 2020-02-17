Результаты матчей в НХЛ за 16 февраля 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошло девять матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020
«Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду победил «Детройт Ред Уингз» — 5:1.
«Нью-Йорк Рейнджерс» прервал победную серию, уступив «Бостон Брюинз» — 1:3.
«Каролина Харрикейнз» в родных стенах проиграла «Эдмонтон Ойлерз» — 3:4 ОТ.
«Ванкувер Кэнакс» дома проиграл «Анахайм Дакс» — 1:5.
«Оттава Сенаторз» одолела «Даллас Старз» благодаря голу Анисимова — 4:3 ОТ.
«Нью-Джерси Дэвилз» на домашнем льду обыграл «Коламбус Блю Джекетс» — 4:3 Б.
«Нэшвилл Предаторз» дома одолел «Сент-Луис Блюз» — 2:1.
«Баффало Сэйбрз» выиграл третий матч подряд, победив «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:2.
«Виннипег Джетс» переиграл «Чикаго Блэкхоукс» — 3:2.
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- 16 февраля 2020
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