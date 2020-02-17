Тренер «Оттавы»: особо не используем Анисимова в овертаймах, развиваем молодёжь

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит после выигранного матча с «Даллас Старз» (4:3 ОТ) прокомментировал победный гол российского нападающего Артёма Анисимова в овертайме.
«Анисимов проявлял терпение, хорошо играл в пас и начинал атаки, имел несколько шансов. В овертаймах мы его особенно не использовали, потому что продолжаем развивать молодёжь, но сегодня я хотел дать шанс каждому», — приводит слова тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Анисимов провёл на площадке 11 минут 22 секунды, а этот гол стал для него 11-м в текущем чемпионате. Остальные голы «Оттавы» на счету Жана-Габриэля Пажо, Брэди Ткачука и Тайлера Энниса. Другой российский игрок «Сенаторов» Владислав Наместников отыграл 17 минут 11 секунд, результативными действиями не отметился. Никита Зайцев провёл на льду 23 минуты 31 секунду, также без результативных действий.
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