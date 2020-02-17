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«Сибирь» подписала новый контракт со своим лучшим снайпером Пуустиненом

«Сибирь» подписала новый контракт со своим лучшим снайпером Пуустиненом
Хоккей / КХЛ 0

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» подписал новый контракт с нападающим Юусо Пуустиненом, информирует команда в «Твиттере». Новое соглашение с 31-летним финским хоккеистом подписано сроком до конца сезона-2020/2021.

Пуустинен — лучший снайпер «Сибири» в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги: в его активе 18 заброшенных шайб и 15 результативных передач в 54 матчах при показателе полезности "+6" и 14 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводит на льду 17 минут за матч.

Напомним, «Сибирь» недавно официально вышла в розыгрыш Кубка Гагарина. На счету подопечных Николая Заварухина 68 очков после 57 матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

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