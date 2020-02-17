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Боунесс: Худобин надёжно играет весь год и сегодня заработал для нас очко

Боунесс: Худобин надёжно играет весь год и сегодня заработал для нас очко
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс после проигранного матча с «Оттавой Сенаторз» (3:4 ОТ) высоко оценил игру российского голкипера Антона Худобина, отразившего 42 броска.

«Худобин надёжно играет весь год. Мне жаль, что мы пропустили четыре шайбы. Но мы в этом месяце много играли в гостях, что сегодня на нас сказалось. Поэтому нужен был стоящий на голове вратарь. И он сегодня заработал это очко для нас», — приводит слова тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Российский нападающий «Далласа» в матче с «Оттавой» Денис Гурьянов отыграл 14 минут и 24 секунды, не набрав очков. Александр Радулов не принял участия в матче из-за травмы.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

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