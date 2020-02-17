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Глухов: Билялетдинов никогда не ограничивал в атакующих действиях. Можешь — беги и забивай

Глухов: Билялетдинов никогда не ограничивал в атакующих действиях. Можешь — беги и забивай
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий казанского «Ак Барса» Михаил Глухов поделился мнением о своих задачах в командной игре.

«Я не какой-то забивной форвард, больше игрок оборонительного плана. Часто мы выходим в меньшинстве, стараемся принимать шайбу на себя, то есть делать черновую работу. Вот в прошлом году было очень много моментов, когда игра не шла. В этом году стараюсь и бросать почаще, и шайбу ловить — слава богу, получается.

В этом сезоне я так уж и много забил, около семи голов вроде. Просто бывает везение, шайба иногда может от конька залететь. Так что в этом году, можно сказать, везение на моей стороне, слава богу.

Ограничивал ли Билялетдинов в атакующих действиях? Никогда такого не было. Если можешь — беги и забивай, тебе никто слова не скажет. Но если не можешь, то должен брать чем-то другим. Если, например, ты пойдёшь в обводку, потеряешь на синей линии шайбу — в обратку забьют, и тебя посадят. Либо наоборот — у тебя есть мастерство, «нарисуешь», обыграешь, гол забьёшь… И неужели тебе скажут: «Больше так не делай»?» — цитирует Глухова «Реальное время».

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