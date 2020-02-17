Рирден: Овечкин бросает по воротам 16-17 раз за матч. Обычно это приводит к голу

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден в преддверии матча с «Вегас Голден Найтс» поделился мнением об игре российского нападающего «столичных» Александра Овечкина.
«Овечкин бросает по воротам по 16-17 раз за матч. Обычно это приводит к тому, что он забивает хотя бы один гол. Нам и завтра будет нужно, чтобы он бросал так же активно. И это очень важно для него. Думаю, что следующий гол он забьёт в игре, где у него будут моменты», — приводит слова Рирдена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Россиянин не забивает уже в четырёх матчах подряд. В этих играх на его счету 23 броска в створ ворот. 34-летний нападающий с 40 шайбами занимает третье место в гонке снайперов НХЛ, уступая форварду «Бостон Брюинз» Давиду Пастрняку и нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Остону Мэттьюсу.
- 17 февраля 2020
-
12:11
-
11:58
-
11:21
-
10:56
-
10:30
-
10:28
-
09:59
-
09:46
-
09:21
-
08:55
-
08:40
-
08:25
-
08:11
-
07:14
-
05:39
-
05:10
-
05:09
-
04:54
-
04:40
-
02:53
-
02:17
-
00:46
-
00:15
-
00:00
- 16 февраля 2020
-
23:38
-
23:24
-
23:05
-
21:45
-
21:32
-
20:44
-
20:33
-
20:09
-
19:22
-
19:04
-
18:41