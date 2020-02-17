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Рирден: Овечкин бросает по воротам 16-17 раз за матч. Обычно это приводит к голу

Рирден: Овечкин бросает по воротам 16-17 раз за матч. Обычно это приводит к голу
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден в преддверии матча с «Вегас Голден Найтс» поделился мнением об игре российского нападающего «столичных» Александра Овечкина.

«Овечкин бросает по воротам по 16-17 раз за матч. Обычно это приводит к тому, что он забивает хотя бы один гол. Нам и завтра будет нужно, чтобы он бросал так же активно. И это очень важно для него. Думаю, что следующий гол он забьёт в игре, где у него будут моменты», — приводит слова Рирдена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Россиянин не забивает уже в четырёх матчах подряд. В этих играх на его счету 23 броска в створ ворот. 34-летний нападающий с 40 шайбами занимает третье место в гонке снайперов НХЛ, уступая форварду «Бостон Брюинз» Давиду Пастрняку и нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Остону Мэттьюсу.

Овечкин не забил, но повеселился. Впервые в сезоне у него 4 матча подряд без очков
Аризона казалась привлекательным местом, чтобы достичь отметки в 700 голов. Но не получилось.
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