Паскуале, Мёрфи, Сошников и Воронков – лучшие игроки недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лауреатов 21-й недели турнира в четырёх номинациях.



Лучшим вратарём признан Эдди Паскуале («Барыс»), одержавший победы в двух гостевых матчах недели. Голкипер казахстанского клуба отразил 94,12% бросков при коэффициенте надёжности 2,00.



Лучшим защитником признан Райан Мёрфи («Нефтехимик»), вместе с командой одержавший победы во всех трёх матчах недели и набравший в них 4 (2+2) очка. Канадский защитник нижнекамского клуба завершил все матчи с положительным показателем полезности.



Лучшим нападающим признан Никита Сошников («Салават Юлаев»), в трёх матчах набравший 7 (5+2) очков. Форвард уфимского клуба забрасывал шайбы во всех играх и не завершил ни один из матчей недели с отрицательным показателем полезности.



Лучшим новичком признан нападающий Дмитрий Воронков («Ак Барс»), одержавший вместе с командой две победы в трёх матчах недели и набравший в них 2 (1+1) очка.