Коршков — о дебютном голе в НХЛ: прекрасное ощущение. Жаль, мы не победили

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Егор Коршков поделился впечатлениями от проигранного матча с «Баффало Сэйбрз» (2:5), где ему удалось забить свой дебютный гол в Национальной хоккейной лиге.
«Я использовал возможность. Прекрасное ощущение. Жаль, что мы не сумели победить», — рассказал Коршков после встречи.
В составе победителей отличились Юхан Ларссон, Конор Шири, Джек Айкер, Кайл Окпосо и Джимми Веси. В третьем периоде три шайбы были заброшены менее чем за две минуты. За «Торонто» отличился Зак Хайман и ещё один гол забил Коршков, для которого этот матч стал дебютным в НХЛ.
«Баффало» одержал третью победу подряд. «Торонто» потерпел второе поражение за последние три игры. В следующем матче «Баффало» сыграет с «Оттавой Сенаторз», а «Торонто» встретится с «Питтсбург Пингвинз».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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