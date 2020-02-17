Бекстрём — о 700-й шайбе Овечкина: ему уже надоело говорить на эту тему
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём поделился мнением о приближающемся результативном юбилее своего одноклубника Александра Овечкина, у которого сейчас 698 заброшенных шайб в НХЛ.
«Овечкин забьёт. Ему уже надоело говорить на эту тему, но однажды он добьётся своего», – приводит слова Бекстрёма официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Россиянин не забивает уже в четырёх матчах подряд. В этих играх на его счету 23 броска в створ ворот. 34-летний нападающий с 40 шайбами занимает третье место в гонке снайперов НХЛ, уступая форварду «Бостон Брюинз» Давиду Пастрняку и нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Остону Мэттьюсу.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020
Овечкин не забил, но повеселился. Впервые в сезоне у него 4 матча подряд без очков
Аризона казалась привлекательным местом, чтобы достичь отметки в 700 голов. Но не получилось.
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